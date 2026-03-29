El sector de la construcción en Colombia está pasando por múltiples sucesos negativos que van desde el desmonte de subsidios importantes e históricos para los colombianos como lo es ‘Mi Casa Ya’ hasta el incremento en los precios de la vivienda, esto último en gran parte por lo primero mencionado.

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En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera Castaño, expresó su preocupación por los temas de coyuntura que vive este segmento tan importante en la historia de la economía colombiana, dado que prácticamente en todo el Gobierno de Gustavo Petro, el Producto Interno Bruto (PIB) de este sector ha venido en caída libre, y no se ve una salida a esta situación.

Sin embargo, el dirigente gremial tiene la esperanza que esta tendencia negativa cambie en un nuevo periodo de gobierno, en el que incluso propuso varias acciones para impulsar la construcción y la venta de vivienda.

Recién se conoció el crecimiento de la economía colombiana para el mes de enero, fue de 1,55 %, primera vez en 11 meses que crecemos por debajo del 2 %, pero en este segmento sigue el problema de decrecimiento, ¿cómo lo ven en esa línea?

En primer lugar las cifras a nivel general de la economía colombiana no son para nada alentadoras, empezando porque el año pasado crecimos en 2,6 %, por debajo de las expectativas de los analistas del mercado quienes pronosticaban un crecimiento como mínimo del 2,8 %.

Ese crecimiento está impulsado por el consumo de los hogares, gastos, o sea, los hogares compran televisores, compran otras cosas, y por el otro lado tenemos el gasto del Gobierno nacional, y aquí vemos que la cenicienta de estos indicadores es precisamente la construcción, y el año pasado decreció en un 7,5 %.

De eso no hablaba el presidente Petro. Ahora sí reconoció que cayó la vivienda, pero no ha hecho nada para recuperarla. En ese contexto, con el incremento del salario mínimo, pues estamos viendo presiones inflacionarias en el costo de producción de vivienda que siguen contrayendo la oferta.

Para los dos primeros meses del año 2026, las ventas y los lanzamientos de nuevas unidades de vivienda cayeron por encima del 11 %. Y las iniciaciones caen por encima del 40 %. Vemos que cada vez hay menos producción de vivienda, generando más tensiones en los mercados inmobiliarios, generando más inflación en los mercados inmobiliarios y el gobierno sale a decir que esto es culpa del Banco de la República.

La verdad creo que el gobierno se está quedando corto o está buscando responsables cuando el verdadero responsable de lo que hoy está pasando es el mismo Gobierno nacional, y vuelvo y lo digo, desmontó ‘Mi Casa Ya’ y genera presiones de costos, de incremento en los precios del crédito hipotecario debido a su gran expansión de deuda más costosa, más cara, hipotecando el futuro del país.

¿Qué me puede decir de un tema tan complejo como lo son los desistimientos?

Lo voy a decir, en los últimos tres años, desde que llegó Petro al poder, más de 100 mil familias han desistido de la compra de vivienda. Eso es un drama, es el elefante silencioso que está en la sala de su casa y del que nadie habla.

Realmente es un drama de las familias que tuvieron que desistir a la compra de vivienda por culpa del mismo gobierno, porque acabó y desmontó, y lo repito, ‘Mi Casa Ya’, y porque ha estado generando presiones en el costo del crédito hipotecario.

Hoy los desistimientos para el último año están por encima de las 30 mil unidades, siempre por encima de 30 mil unidades año a año. ¿Por qué pasa eso? Pues claramente los hogares en Colombia son muy sensibles al subsidio para poder hacer cierre financiero para comprar vivienda por su nivel de ingreso y capacidad endeudamiento, y más en un contexto donde las tasas están altas.

¿Qué hacían los gobiernos anteriores? Que cuando esto pasaba le metían más platica al sector para subsidiar las tasas de interés y la cuota inicial de los hogares. Por eso es que la vivienda movía tanto la economía. La inversión en vivienda era el 6 % del PIB nacional y el mismo gobierno lo reconoce en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que la va a dejar más o menos en el 3 %, la mitad de lo que era.

Y eso es malo, porque hemos perdido 136 mil empleos en los últimos meses en el sector de construcción, solo de vivienda. Entonces, lo que estamos aquí es frente a un gobierno incompetente que improvisa y que siempre busca la paja en el ojo ajeno, pero no mira la viga en su propio ojo. Y es un drama social, o sea, 100 mil familias.

Incluso, yo le diría para comparar, ¿cuántas familias resultaron damnificadas en Montería ahorita con las inundaciones? Es de esa magnitud, ese es el tamaño del problema.

En un país donde además se forman 370 mil familias cada año en las ciudades y en el año 2025 solo iniciamos la producción de 115 mil unidades de vivienda. Es decir, que la demanda está presionando los mercados inmobiliarios, encarece la vivienda y no solamente la vivienda nueva, la vivienda usada está creciendo, y los arrendamientos también.

Sobre los créditos de vivienda, ¿qué puede decir?

Cuando él dice que el problema de comprar viviendas es por las tasas tan altas, no es responsabilidad del Banco de la República, ya que ellos están para controlar la inflación, que obviamente tiene presiones grandes por el incremento del salario mínimo. Realmente el Banco de la República no fija las tasas de crédito hipotecario en Colombia, el precio de los créditos en Colombia a nivel general, sobre todo los de mediano y largo plazo como los hipotecarios, dependen del mercado de deuda pública, ¿Qué es eso? Pues cuando el gobierno sale a endeudarse, a pedir prestado a los bancos, a los inversionistas y a los fondos privados mediante los bonos de tesorería, estos definen el precio de la cartera hipotecaria en Colombia. Si esos bonos crecen, el crédito hipotecario y el crédito en general en Colombia crecen.

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Si el Banco de la República hoy baja las tasas de interés, las tasas de crédito hipotecario no van a bajar, dado que están amarradas a la condición de riesgo país que se mide en cómo se remunera o cómo se paga el riesgo que ven los inversionistas que le prestan al Gobierno Nacional y que hoy en día es el país con la deuda más cara del mundo.

Al presidente Petro tengo que decirle que se informe bien y que no sobresimplifique porque esto es una discusión técnica que nosotros estamos dispuestos a dar, pero con datos y evidencias que eso es lo que hace Camacol como un gremio independiente, apolítico y que siempre ha estado interesado en contribuir en el desarrollo.

Estamos en un año electoral, en el que los candidatos presidenciales están proponiendo mejorar varios puntos en el ámbito económico, ¿usted qué les diría para el beneficio del sector de la construcción?

Esa es una pregunta muy interesante y la verdad tengo que decir que desde hace más de 1 año hicimos alianza con otros gremios como Asocajas, el gremio de las cajas de compensación y Asobancaria que es el gremio de las instituciones financieras, y estamos trabajando en un libro de propuestas para el próximo gobierno.

Ese libro hoy cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y estamos en la última fase de ajustes de esas propuestas que vamos a presentar a finales de mayo en Bogotá, con todos los otros sectores donde el BID viene apoyando nuevas propuestas de sectores como minero energético, etc.

Lo único que puedo anticipar es en que coinciden casi todos los candidatos que hay que revivir ‘Mi Casa Ya’, pero hay que revivirla para que sea más eficiente y le cueste menos al Estado.

Entonces, lo estamos revisando con las cajas de compensación, las concurrencias, las fórmulas, los niveles de ingreso, la capacidad de endeudamiento de los hogares y creemos que podemos salir con un programa igual de eficiente, pero que cueste un 40 % menos. Eso teniendo en cuenta que Petro va a dejar endeudado al país durante décadas.

Hay que tener un plan de reactivación con subsidios a la tasa de interés muy dirigido a los hogares jóvenes que hoy tienen más dificultad para comprar vivienda.

Y otro punto es reactivar los incentivos al ahorro.

¿Cómo ve al Atlántico?

Es un ejemplo a seguir en materia de construcción. Una cosa es cuando el empresariado es un socio estratégico del desarrollo, y otra cosa es cuando no, y cuando no, pues nos pasa con lo de ahora con el Gobierno nacional.

Barranquilla es la tercera ciudad que va mejorando o aportándole más al comportamiento de las ventas de vivienda en Colombia. ¿Por qué? Por el programa ‘Mi techo propio’, que es el de Alejandro Char, y que básicamente ha impulsado un mejor desempeño en la comercialización de vivienda por encima del promedio nacional.

Hay tres ciudades que lideran eso: Bogotá, Medellín y Barranquilla, ¿y que tienen en común esas tres ciudades? Que tienen programas de subsidios.

Encuentro Nacional de Ventas en Barranquilla

Camacol indicó que ante la oportunidad que les brinda la coyuntura de impulsar las ventas de vivienda nueva en Colombia, los integrantes de la cadena de valor del sector constructor se han puesto en la tarea de identificar qué acciones ponen en marcha para demostrarles a los colombianos que sí es posible acceder a una casa digna y formal.

Es por ello que el 9 y el 10 de abril se realizará en Barranquilla el Encuentro Nacional de Ventas, con el propósito de incorporar las nuevas tecnologías para apoyar, mejorar y agilizar los procesos de comercialización de vivienda, teniendo en cuenta todas las oportunidades de internacionalización.

“Es una integración de las políticas gremiales, para fortalecer las capacidades empresariales, pero para prestarles sobre todo un mejor servicio a los que están interesados en comprar aquí en Colombia y por fuera del país”, sostuvo el gremio a EL HERALDO.

Agregaron desde Camacol: “Muchas veces uno cree que ahorita solo se habla de la inteligencia artificial y no, en las ventas todavía es muy importante el contacto y el tema humano. Entonces, vamos a tener una conferencia de neuroventas y un taller enfocado precisamente en ello. Todo eso sigue siendo muy importante”.