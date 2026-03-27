La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol de 2026 aprobó un dividendo más alto al previsto inicialmente, luego de que el gobierno de Gustavo Petro presentara una nueva propuesta por parte del Ministerio de Hacienda.

Dentro de ello cartera planteó subir el pago a $121 por acción, es decir, 10 % más frente a la iniciativa de la Junta Directiva de la compañía.

Lo anterior implicará que los dividendos aumenten de $4,5 billones inicialmente planteados a $4,9 billones. Del total, el grueso será para el Gobierno Nacional (unos $4,4 billones), mientras que el valor restante irá para accionistas minoritarios (unos $574.000 millones).

En ese sentido, la propuesta fue aceptada por la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, teniendo en cuenta que la Nación cuenta con el 88,5 % de la participación.