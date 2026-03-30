En la noche de este domingo 29 de marzo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer una nueva investigación que muestra unos presuntos nexos de generales de la Policía Nacional y la Presidencia con Diego Marín, alias ‘papá Pitufo’, el denominado ‘zar del contrabando’.

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De acuerdo al informe, el nombre clave es el capitán Faudel Salazar, quien fue jefe de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) por casi nueve meses durante 2023, uno de los cargos más importantes y codiciados por funcionarios de la institución.

El pasado 8 de marzo, Salazar fue capturado junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, señalados de ser piezas clave de la organización de Diego Marín, alias ‘papá Pitufo’.

La investigación señala que Faudel habría manejado un esquema de cobro de extorsiones entre comerciantes de Cartagena a cambio de ignorar el contrabando que salía al mercado.

“El capitán se trajo a una persona y lo puso al frente de que fuera él quien se entrevistara con alias ‘Caleño’, alias ‘Lucho’ y alias ‘Wilson’, y esas tres personas recogen el dinero de todos los locales comerciales y bodegas”, dijo Álvaro Galvis, un agente encubierto infiltrado en la organización de ‘papá Pitufo’.

Agregó el agente sobre lo que decía el capitán: “Hay que aprovechar, muchachos, el cuarto de hora. Yo vine a que lo que haya pasado de aquí para atrás se olvide. La idea es que sigan recibiendo lo que venían recibiendo para sus gastos”.

Faudel fue trasladado al Cauca, mientras la Fiscalía tenía interceptado su celular, lo que hizo que tuvieran acceso a las llamadas donde quedó claro su presunto vínculo con el contrabando.

“Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar. Y por culpa de otro que se engancha con uno, vea cómo termina uno en ese voleo”, dijo en una de las llamadas, según la investigación.

El capitán también aseguró tener una información que podría involucrar a varios policías. “En últimas, ya enganchado me voy para la Polfa y le digo al nuevo director: ‘Bueno, hermano, ¿cuál es el tema conmigo? ¿Usted quiere saber lo que pasa en la Polfa? Yo le cuento todo lo que pasa. Esto es así. Pero no se metan más conmigo, que yo no me metí con nadie’”.

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En el audio de una llamada, también revelado en la investigación, se le escucha decir: “Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director. Dígame, por lealtad yo no he hablado con nadie, no he dicho nada, pero dígame. O dígame dónde tengo que ir a testificar. Y ya, que me calienten más, que me investiguen más”.

A continuación el video del informe completo: