El inspector sexto de policía de Soacha (Cundinamarca), José Arturo Figueredo, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia por su presunta responsabilidad en hechos de agresión sexual contra tres guardas de seguridad.

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La investigación de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que los casos de violencia sexual ocurrieron entre 2022 y 2025 en las instalaciones de la inspección.

Las víctimas acreditadas son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes sufrieron “insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual”, según las pruebas recopiladas por en ente acusador.

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Las denuncias indican que Figueredo aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo.

“En uno de los hechos conocidos habría abusado sexualmente de una de las mujeres”, estableció la Fiscalía.

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Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó al inspector de policía los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia con monitoreo de dispositivo electrónico.