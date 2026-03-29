La Policía Nacional informó este domingo 29 de marzo que logró incautar 60 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, a través de acciones de la Policía Anticarcóticos.

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La droga incautada fue en el marco de la estrategia Esmeralda Plus. En el procedimiento fueron capturadas cinco personas, cuatro de ellas ciudadanos estadounideneses, y una colombiana. Los detenidos transportaban la sustancia en equipaje de bodega con destino a São Paulo (Brasil).

“La muestra fue enviada al Laboratorio Químico Antidrogas para establecer la concentración de THC, la cual preliminarmente sería de alta concentración, aumentando su valor en el mercado del crimen internacional. Esta acción afecta las rentas criminales en cerca de 300.000 dólares y evitó la comercialización de 60 mil dosis”, se lee en el comunicado de la Policía.

Migración Colombia expulsó a siete ciudadanos extranjeros en Bucaramanga

Migración Colombia informó la expulsión a siete ciudadanos extranjeros en la ciudad de Bucaramanga. La entidad señaló que se trata de cinco personas de nacionalidad venezolana señalados de representar un riesgo para la seguridad por sus repetidas conductas e infracciones migratorias.

Estas personas fueron trasladadas a la frontera con Cúcuta, bajo condiciones seguras y respetando sus derechos humanos.

Además, se logró la expulsión de dos ciudadanos bolivianos que se identificaban con documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta.