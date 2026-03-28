La Policía Nacional de Ecuador rescató a una ciudadana colombiana, víctima de trata de personas con fines sexuales en la provincia tropical de Los Ríos, informó este sábado el Ministerio del Interior.

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Señaló que, a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT), la Policía ejecutó el operativo ‘Fénix 0154’, en el que rescató a la mujer “quien era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual”.

En el operativo también se capturó a un individuo ecuatoriano presuntamente implicado.

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La intervención se realizó en coordinación internacional con autoridades de Colombia y con apoyo de organismos especializados, precisó antes de anotar que la víctima habría sido captada mediante redes sociales y trasladada bajo engaños al país, “donde era retenida contra su voluntad y sometida a consumo de sustancias ilícitas para facilitar su explotación”.

La provincia de Los Ríos está desde el pasado 15 de marzo bajo toque de queda nocturno con el fin de combatir las estructuras criminales y afectar a la economía delincuencial.

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Además de Los Ríos, la medida -cuya última jornada tendrá lugar el 29 de marzo desde las 23:00 hora local hasta las 05:00 hora local del 30 de marzo- rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.