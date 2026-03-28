Migración Colombia informó la expulsión a siete ciudadanos extranjeros en la ciudad de Bucaramanga. La entidad señaló que se trata de cinco personas de nacionalidad venezolana señalados de representar un riesgo para la seguridad por sus repetidas conductas e infracciones migratorias.

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Estas personas fueron trasladadas a la frontera con Cúcuta, bajo condiciones seguras y respetando sus derechos humanos.

Además, se logró la expulsión de dos ciudadanos bolivianos que se identificaban con documentos colombianos obtenidos de manera fraudulenta.

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“Los individuos fueron detectados por nuestros oficiales del aeropuerto de Palonegro cuando pretendían salir del país hacia Panamá.”, indicó Migración Colombia.

Ante esto, Mauricio Jiménez, Coordinador del Centro Facilitador de Servicios Migratorios en Bucaramanga, manifestó que estas expulsiones se lograron en medio de los operativos de seguridad y control migratorio adelantados en la ciudad para esta Semana Santa.

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“Se fortalecerán los operativos de verificación migratoria en sitios turísticos y se reforzará el control en los principales puntos de entrada y salida de viajeros, garantizando la seguridad durante Semana Santa” dijo el funcionario.

Valen mencionar que durante el 2025 se realizaron 108 medidas de expulsión y deportación en Bucaramanga, para este 2006 ya se suman 32 casos.