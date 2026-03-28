En las últimas horas, la Fiscalía ha recibido más de 50 denuncias relacionadas con presunto acoso laboral en distintos medios de comunicación, a través de su correo institucional.

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Según el comunicado emitido por la Fiscalía, puso a disposición el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, con el fin de recibir reportes y denuncias que contribuyan al esclarecimiento de estos hechos

Asimismo, estas denuncias se registraron durante los últimos tres días. Además, en declaraciones a Blu Radio, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, había anunciado la creación de un grupo especializado para atender y revisar estas denuncias que ya comenzaban a llegar.

“Creamos un grupo de tareas especiales, ese grupo se creó el día lunes y en ese grupo de tareas especiales tenemos dos fiscales destacados, una fiscal de la delegada ante la Corte, la doctora Patricia Hernández que es experta en temas de violencias basadas en género y una fiscal del grupo de género de la delegada para seguridad territorial”, expresó Luz Adriana Camargo

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El total de denuncias recibidas en la Fiscalía en estos últimos tres días han sido de 50.

“Lo que hemos querido es que sean personas que tienen conocimiento en esta materia, para lo que tiene que ver con el trato a las víctimas, que la actividad de la Fiscalía no termine siendo revictimizante”, manifestó Camargo.