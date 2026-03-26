En la mañana de este jueves 26 de marzo, personal del Ministerio de Trabajo realizó una inspección en Caracol Televisión en medio de las denuncias contra los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego por presunto acoso sexual.

“Por orientación del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se dio inició al Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, una estrategia sin precedentes orientada a prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y los riesgos laborales en el sector”, indicó el ministerio.

Sostuvo que esta primera intervención fue en el canal mencionado, pero continuará con visitas a RCN, RTVC y otros medios públicos y privados del país.

Mintrabajo

“Esta actuación se enmarca en el modelo de “Inspección para el cambio”, con enfoque diferencial y de género, que busca garantizar entornos de trabajo seguros, dignos y libres de violencias, conforme a la normativa nacional e internacional vigente", señaló la cartera dirigida por Antonio Sanguino.

En su momento el ministro sostuvo: “Con estos instrumentos vamos a intervenir en Caracol, lo haremos esta semana, como también lo vamos a hacer en otros medios de comunicación, porque también hemos recibido denuncias sobre hechos absolutamente reprochables y reprobables de acoso laboral y acoso sexual”.

El titular de la cartera del Trabajo indicó que con estas inspecciones se pretende recoger testimonios de las víctimas y analizar los protocolos internos de Caracol Televisión para establecer si existe un patrón de violencia sexual o acoso laboral.

Precisamente sobre RTVC, mujeres de la bancada del Pacto Histórico pidieron en plenaria de la Cámara de Representantes que Hollman Felipe Morris Rincón, actual gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, sea retirado de su cargo mientras avanzan las investigaciones por las denuncias de acoso sexual y laboral en su contra.

La representante María Fernanda Carrascal leyó ante la plenaria un comunicado en el que las mujeres del Pacto Histórico fijaron su posición frente a “las recientes denuncias sobre las violencias basadas en género en los espacios de poder, en las instituciones, en los medios de comunicación y en general en el mundo del trabajo, público y privado”.

“La asimetría de poder sigue vigente. En ese sentido, solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición. Así como el respeto al debido proceso de ambas partes”, dice el comunicado.