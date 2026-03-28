La noche de este viernes 27 de marzo, la Presidencia de la República dio a conocer la hoja de vida de Cielo Rusinque, con miras a que retome el cargo de Superintendente de Industria y Comercio, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó sin efecto su designación anterior.

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Asimismo, este paso hace parte de los requisitos establecidos antes de formalizar el nombramiento definitivo de funcionarios dentro del Gobierno.

Además, en días recientes, el alto tribunal concluyó que Rusinque no cumplía con las condiciones exigidas para ocupar el cargo. “Anula nombramiento de superintendente de Industria y Comercio. Documento firmado electrónicamente por: Gloria María Gómez Montoya (con aclaración de voto), Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas”, determinó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

De acuerdo con el análisis, la funcionaria no acreditó los 10 años de experiencia requeridos (incluida la docencia), ya que en su hoja de vida solo se registraban ocho años, seis meses y 25 días.

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Dentro de su trayectoria, Rusinque reportó labores como profesional universitaria en Fusagasugá, Cundinamarca; docente en una universidad del mismo departamento; apoyo en la elaboración de documentos jurídicos en la firma Gustavo Adolfo Ricaurte; abogada asesora en Mialots Avocats; además de su rol como abogada en derecho constitucional y directora en el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

Asimismo, el fallo señaló que “no se cumplió con la formación académica, consistente en contar con un título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio”.

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Tras conocerse la decisión, Cielo Rusinque manifestó su desacuerdo, argumentando que no se tuvieron en cuenta sus estudios realizados en Europa. “El fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”.

Finalmente, a pesar de sus cuestionamientos, la funcionaria presentó su renuncia. Mientras tanto, Diego Andrés Solano Osorio fue designado como encargado del cargo, quien venía desempeñándose como asesor del despacho de la superintendente.

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Solano es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial de la misma institución. También posee una maestría en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales de la Universidad de Boston, y acumula más de diez años de experiencia profesional.