La Comunidad Andina (CAN) logró un “histórico consenso” para avanzar en la seguridad hídrica en la región y consolidar una visión conjunta para enfrentar la crisis climática y garantizar la sostenibilidad hídrica, informó este viernes el organismo regional.

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Estas medidas fueron acordadas por autoridades ambientales y del agua de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los países que integran la CAN, que se reunieron en el segundo Foro Regional Andino del Agua, organizado en Lima por la Secretaría General del organismo.

El encuentro concluyó “con un balance altamente positivo y un espíritu de cooperación renovado”, remarcó la CAN en un comunicado, en el que destacó “la voluntad política de los países miembros para posicionar el agua como un derecho humano fundamental y eje central del ordenamiento territorial”.

Al respecto, el Secretario General de la CAN, el peruano Gonzalo Gutiérrez, remarcó que la gestión sostenible del agua requiere una acción conjunta y destacó la relevancia de la Carta Ambiental Andina y la Decisión 763 como herramientas fundamentales para avanzar en la cooperación y una gestión hídrica eficaz.

A su turno, la viceministra de Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento de Bolivia, Viviana Mariscal, destacó que su país trabaja en la implementación de una política hídrica integral “productiva y resiliente”.

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La viceministra de Medio Ambiente de Colombia, Edith Bastidas, mencionó los avances en la incorporación del agua como un derecho fundamental y el impulso de políticas públicas con enfoque social, así como el desarrollo de mesas técnicas y el uso de la inteligencia artificial para el manejo sostenible de los acuíferos.

Por su parte, el viceministro de Agua de Ecuador, Freddy Muñoz, resaltó la importancia de la cooperación transfronteriza y añadió que al ser la región una potencia hídrica mundial debe desarrollar “una gestión integrada, articulada y con visión de futuro”.

La viceministra de Gestión Ambiental de Perú, Romina Caminada, planteó la necesidad de fortalecer la financiación para la investigación como “herramienta clave” para enfrentar riesgos hídricos y aprovechar el agua como fuente de energía natural.

Durante el foro se propuso actualizar la Estrategia Andina para la Gestión de Recursos Hídricos (EA-GIRH) y su Plan de Acción, con el objetivo de integrar compromisos globales de vanguardia, y se resaltaron casos de éxito en la gestión del agua entre Ecuador, Bolivia y Perú.

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También se enfatizó en el papel de la ciencia “como herramienta de paz y desarrollo” y se exploró “mecanismos financieros transformadores” para cerrar la brecha de inversión en el sector, para lo cual se propusieron instrumentos como los fondos de agua, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiación climática para la conservación de cuencas.

El foro concluyó “con un firme llamado” a implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y a fortalecer la gestión de riesgos en zonas transfronterizas, además de la gobernanza participativa, para integrar el conocimiento ancestral y las prácticas comunitarias en la planificación hídrica de largo plazo.