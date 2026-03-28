La Comunidad Andina (CAN) logró un “histórico consenso” para avanzar en la seguridad hídrica en la región y consolidar una visión conjunta para enfrentar la crisis climática y garantizar la sostenibilidad hídrica, informó este viernes el organismo regional.
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Estas medidas fueron acordadas por autoridades ambientales y del agua de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los países que integran la CAN, que se reunieron en el segundo Foro Regional Andino del Agua, organizado en Lima por la Secretaría General del organismo.
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El encuentro concluyó “con un balance altamente positivo y un espíritu de cooperación renovado”, remarcó la CAN en un comunicado, en el que destacó “la voluntad política de los países miembros para posicionar el agua como un derecho humano fundamental y eje central del ordenamiento territorial”.
Al respecto, el Secretario General de la CAN, el peruano Gonzalo Gutiérrez, remarcó que la gestión sostenible del agua requiere una acción conjunta y destacó la relevancia de la Carta Ambiental Andina y la Decisión 763 como herramientas fundamentales para avanzar en la cooperación y una gestión hídrica eficaz.
A su turno, la viceministra de Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento de Bolivia, Viviana Mariscal, destacó que su país trabaja en la implementación de una política hídrica integral “productiva y resiliente”.
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La viceministra de Medio Ambiente de Colombia, Edith Bastidas, mencionó los avances en la incorporación del agua como un derecho fundamental y el impulso de políticas públicas con enfoque social, así como el desarrollo de mesas técnicas y el uso de la inteligencia artificial para el manejo sostenible de los acuíferos.
Por su parte, el viceministro de Agua de Ecuador, Freddy Muñoz, resaltó la importancia de la cooperación transfronteriza y añadió que al ser la región una potencia hídrica mundial debe desarrollar “una gestión integrada, articulada y con visión de futuro”.
La viceministra de Gestión Ambiental de Perú, Romina Caminada, planteó la necesidad de fortalecer la financiación para la investigación como “herramienta clave” para enfrentar riesgos hídricos y aprovechar el agua como fuente de energía natural.
Durante el foro se propuso actualizar la Estrategia Andina para la Gestión de Recursos Hídricos (EA-GIRH) y su Plan de Acción, con el objetivo de integrar compromisos globales de vanguardia, y se resaltaron casos de éxito en la gestión del agua entre Ecuador, Bolivia y Perú.
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También se enfatizó en el papel de la ciencia “como herramienta de paz y desarrollo” y se exploró “mecanismos financieros transformadores” para cerrar la brecha de inversión en el sector, para lo cual se propusieron instrumentos como los fondos de agua, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiación climática para la conservación de cuencas.
El foro concluyó “con un firme llamado” a implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y a fortalecer la gestión de riesgos en zonas transfronterizas, además de la gobernanza participativa, para integrar el conocimiento ancestral y las prácticas comunitarias en la planificación hídrica de largo plazo.