Un nuevo capítulo surgió de la historia de Catherin Paola Torres Barros, la mujer embarazada que fue atacada a balazos con arma de fuego el pasado domingo 22 de marzo en el municipio de Uribia, La Guajira.

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Aunque lo más importante en estos casos es la recuperación de las víctimas, la filtración de un video íntimo presuntamente relacionado con la joven psicóloga, publicado en la cuenta personal de Instagram del alcalde de Manaure, Jhon Galvis Pimienta Jesayu, desvió la atención hacia una versión que atenta contra la dignidad de una mujer en condición de vulnerabilidad.

La historia, que estuvo cargada durante más de seis horas en la red social, se hizo rápidamente viral, teniendo en cuenta lo reciente del atentado con la publicación del contenido íntimo este miércoles 25 de marzo, lo que causó repudio en la comunidad en general, en familiares de la implicada y hasta en la Personería Municipal que repudió la situación.

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Y cuando parecía que el tema se enfriaría, en las últimas horas se conoció que el vídeo es un montaje para atacar la integridad de la nueva madre de 27 años.

El contenido trucado intercala fotografías reales de la psicóloga con el video de las imágenes explícitas de una actriz antioqueña que crea contenido para adultos.

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Al parecer, enemigos de Torres Barros, sacaron la escena de una plataforma para adultos con el fin de sostener calumnias contra la joven guajira.

Pese a lo del montaje digital, la familia de la afectada ya había tomado la determinación de instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que el video no siga circulando y sea bajado de las redes sociales donde ha sido publicado.

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Por otro lado, en cuanto al estado de salud de Catherin Paola y su bebé, desde su círculo cercano se conoció que evolucionan satisfactoriamente, por lo que la primera habría salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que la pequeña que nació prematura, se encuentra estable y sin complicaciones.

Finalmente, las autoridades mantienen cierto hermetismo, por lo que aún se desconocen los móviles del intento de homicidio.