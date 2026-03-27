En medio del proceso de recuperación del territorio tras las recientes inundaciones que afectaron amplias zonas rurales, el alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, para gestionar inversiones y programas que permitan reactivar la economía rural y fortalecer la capacidad productiva del campo monteriano.

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Durante el encuentro el mandatario le presentó a la ministra un portafolio estratégico para la reactivación económica rural de Montería, enfocado en atender las consecuencias de la emergencia e impulsar proyectos que permitan recuperar y ampliar la productividad agropecuaria en los corregimientos afectados.

“Nuestro campo sufrió un golpe muy fuerte con esta emergencia climática. Por eso vinimos a presentar soluciones concretas para nuestros campesinos, para que no solo recuperen lo perdido, sino que puedan volver a producir con más fuerza y mejores condiciones”, afirmó el mandatario.

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Además presentó cuatro proyectos estratégicos orientados a la recuperación productiva del sector rural, que serán radicados ante el Ministerio de Agricultura, una vez se confirme su viabilidad técnica.

Cortesía Alcaldía de Montería

“Vamos a intervenir 18 corregimientos que fueron duramente afectados por las inundaciones. La meta es restaurar y ampliar la capacidad productiva del campo monteriano, acompañando a nuestros productores con alivios financieros y programas que les permitan levantarse de esta situación”, agregó el mandatario.

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Kerguelén García también destacó que Montería cuenta con un registro muy completo de los productores afectados, lo que permitirá focalizar de manera eficiente las ayudas y programas de recuperación.

“Actualmente el municipio cuenta con un censo oficial de 8.218 pequeños productores damnificados, quienes resultaron afectados por las inundaciones que impactaron 39.683 hectáreas entre pasturas y áreas productivas. Este es un censo serio y detallado de nuestros campesinos afectados que nos permite actuar con rapidez y garantizar que los apoyos lleguen directamente a quienes realmente lo necesitan”, señaló.

Alivios financieros

En materia de alivios financieros, el alcalde le contó a la ministra Carvajalino Villegas que en articulación con el Banco Agrario lograron un beneficio importante para los productores afectados, como lo es el congelamiento de sus créditos durante seis meses, medida que busca aliviar la carga financiera mientras se recupera la actividad productiva.

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“Estamos trabajando para que nuestros campesinos tengan un respiro financiero mientras recuperan sus cultivos, sus pasturas y su producción. Nadie puede salir adelante si está ahogado en deudas después de una emergencia como esta”, sostuvo el mandatario.

Compromiso ministerial

Por su parte, la ministra de Agricultura, aseguró que el Gobierno Nacional está avanzando en mecanismos de financiamiento para apoyar a los productores afectados por la emergencia climática en varias regiones del país.

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“Desde el Gobierno Nacional estamos estructurando un paquete de créditos agropecuarios para pequeños productores afectados por esta emergencia. En los ocho departamentos impactados se dispondrán cerca de 2,5 billones de pesos para impulsar la reactivación productiva del campo”.

También quedó establecido el compromiso de revisar soluciones frente a las lagunas de oxidación de Montería, tema ambiental que ha sido priorizado dentro de la agenda de gestión del gobierno local a fin de avanzar en una solución estructural que mejore las condiciones ambientales de la ciudad y garantice un manejo adecuado de las aguas residuales para evitar congestiones.

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En esta reunión también participaron el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, y los gerentes de Desarrollo Rural, Nelson Rivera; Empleo, Iván Pacheco, y de Emprendimiento, Ana María López.