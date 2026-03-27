Para esta Semana Santa 2026, en Valledupar fue preparada una programación para los devotos de Ecce Homo y la comunidad en general, que quieran subir al mirador turístico que hace referencia a este Santo católico, patrono de los valduparenses. Las actividades irán desde este 29 de marzo hasta el 5 de abril.

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De esta manera, la Gobernación del Cesar junto con la iglesia católica preparó la siguiente programación.

El domingo 29 de marzo a las 4 de la tarde se realizará una solemne eucaristía de Ramos a las 4:00 de la tarde.

El lunes 30 de marzo a las 6:30 a.m. y a las 4:00 p.m., habrá la actividad ‘U tiempo con Ecce Homo’ que será un espacio para que la feligresía cuente sus experiencias y milagros recibidos por este Santo.

Paralelamente desde las 7:00 a.m., a las 5:00 p.m., será la entrega de milagros a Ecce Homo, lectura de poemas y exhibición de dulceras. El martes 31 de marzo desde las 7:00 a.m. a las 5:00 p.m., está la exposición de arte religioso.

El miércoles 1 de abril desde las 6: a.m., a las 4:00 p.m., poemas al Ecce Homo y experiencias de favores recibidos.

El jueves 2 de abril desde las 6:00 de la mañana a las 12: 00 del mediodía, se llevará a cabo ‘Expo Ecce Homo’ feria de emprendedores, y desde las 8:00 de la mañana será un momento de oración y encuentro espiritual.

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El viernes 3 de abril desde las 6:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía Expo Ecce Homo, feria de emprendedores. El sábado 4 de abril a las 7:30 de la mañana, recital de música sacra.

Finalmente, el domingo 5 de abril a las 5:30 de la mañana senderismo de resurrección con banderitas blancas. Y de 6: 00 a.m., a 5:00 p.m., exhibición de dulces.