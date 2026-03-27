Debido a los hechos violentos registrados en días pasados en el municipio de Curumaní, fue realizado un consejo de seguridad, entre las autoridades municipales y la fuerza pública, acordando un pago de hasta $30 millones de recompensa por quien brinde información de los responsables.

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Como se recordará el pasado 24 de marzo cuando uniformados realizaban labores de vigilancia, en el centro del municipio, fueron atacados por disparos de arma de fuego resultando lesionada en el rostro la patrullera Soraya Montoya. Tras el hecho la uniformada quedó malherida y recibió atención médica en el Hospital Local, de donde fue remitida a una clínica en Valledupar donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con testigos, los atacantes fueron dos sujetos en motocicleta que huyeron en dirección al corregimiento El Tigre.

Asimismo en el consejo de seguridad, se definió reforzar el pie de fuerza, incrementar los patrullajes, puestos de control estratégicos, activación de planes de acción y vigilancia, fortalecimiento de las labores de inteligencia y judicialización.

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Para el pago de la recompensa se creó una bolsa conjunta entre la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Curumaní.

Según la Policía Nacional en el municipio hay presencia del frente Camilo Torres, del ELN, quienes presuntamente serían los responsables del atentado.