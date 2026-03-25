En el municipio de Curumaní, Cesar, se registró un hecho violento en contra de una patrullera de la Policía Nacional, quien resultó herida con arma de fuego, en un presunto ‘plan pistola’, del ELN, grupo armado presente en la población.

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La uniformada fue identificada como Soraya Montoya, quien se encontraba en labores de vigilancia y patrullajes junto a otros uniformados en zona céntrica, en horas de la noche del pasado martes.

Se conoció que el disparo lo recibió en el rostro y fue trasladada de inmediato por sus compañeros al Hospital Local, de donde fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde permanece bajo observación médica.

Según las autoridades, el hecho fue perpetrado en inmediaciones de la Alcaldía Municipal, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego contra la patrulla policial.

El secretario de Gobierno departamental Eduardo Esquivel, manifestó que se está analizando sí realmente fue un ‘plan pistola’. Aseguró que podría tratarse de una retaliación en contra de la fuerza pública por los continuos y operativos y capturas que se están llevando en el municipio y la región, tomando en cuenta que Curumaní ejerce como distrito de la Policía Nacional, con 65 uniformados.

El funcionario añadió que los sujetos responsables huyeron hacia la vía El Tigre, y que se ha establecido un plan candado para dar con su paradero.

En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad extraordinario para establecer medidas administrativas municipales y departamentales.