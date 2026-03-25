Un hecho violento se registró en una finca ubicada en la vereda Hato La Guajira, jurisdicción del municipio de Becerril, Cesar, donde sujetos armados y encapuchados irrumpieron la tranquilidad de propietarios y de los trabajadores.

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En total fueron ocho individuos con los rostros tapados, quienes apuntaron bajo amenazas a los labriegos y se llevaron diferentes elementos que fueron encontrando a su paso. Este hecho sucedió la noche del pasado lunes 23 de marzo.

De acuerdo con los testimonios de los afectados en la estancia hay dos viviendas. Inicialmente los delincuentes ingresaron a una donde sometieron a una adulta mayor y un trabajador, los obligaron a ingresar a la segunda vivienda, donde se encontraban dos propietarios y otro obrero.

Pasados los minutos llegaron dos vecinos en busca de huevos criollos para comprar y también los sometieron, para un total de siete personas amenazadas.

Los individuos tenían los rostros tapados y estaban vestidos con ropa de color negro, e ingresaron por la parte trasera de la vivienda de la finca, permaneciendo en el lugar por dos horas mientras revisaban todos los espacios de la vivienda. Fue así como lograron hurtar seis millones de pesos en efectivo, un vehículo, un televisor, el DVR del sistema de las cámaras de seguridad, ropa y otras pertenencias.

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Los delincuentes antes de irse les indicaron que esperaran 20 minutos para salir de la vivienda, mientras tanto permanecieron llenos de temor.

De igual manera se conoció que el vehículo hurtado fue hallado abandonado en la vía que conduce a la cabecera municipal.