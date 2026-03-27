En Valledupar donde han nacido las más representativas obras del vallenato, género que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, fue creada la Unidad Para la de Defensa Jurídica de la Música Vallenata, una iniciativa del Gobierno del Cesar, que brindará de manera gratuita acompañamiento legal especializado a autores, compositores e intérpretes.

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Esta Unidad estará adscrita a la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental y busca garantizar la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual de los artistas vallenatos, en consonancia con la importancia cultural del vallenato.

“La Unidad cuenta con un equipo jurídico especializado en propiedad intelectual, que acompaña a los artistas en procesos como el registro de obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el registro de marcas personales, la gestión de contratos, licencias y cesión de derechos, así como en la resolución de conflictos relacionados con el uso indebido de sus creaciones”, señaló el secretario de Cultura y Turismo del Cesar, Manuel Rangel Quintero.

Además de la defensa legal, la iniciativa tiene un componente pedagógico orientado a fortalecer la cultura del respeto por la propiedad intelectual mediante talleres, seminarios y espacios de formación dirigidos a músicos y actores del sector cultural.

“Queremos que cada compositor, acordeonero e intérprete tenga la tranquilidad de saber que su obra está protegida y que cuenta con un respaldo institucional para defender sus derechos”, afirmó el secretario de Cultura y Turismo Departamental, Manuel Rangel.

La Unidad Para la Defensa Jurídica de la Música Vallenata también establece mecanismos para la recepción de casos y la atención de inquietudes de los artistas, incluyendo asesorías gratuitas y un sistema de denuncias para reportar posibles vulneraciones a los derechos de autor.