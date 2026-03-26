Por estos días en Valledupar se está realizando un casting para escoger a los actores de los personajes que darán vida al documental de la vida y obra musical del maestro Omar Antonio Geles Suárez, quien murió el 21 de mayo de 2024.

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EL HERALDO conoció que el casting está a cargo el actor de teatro y televisión Boris Serrano Gómez, quien también tuvo participación en las novelas de La Cacica y ‘Diomedes Díaz, El Cacique de la Junta’.

Asimismo, se estableció que por ahora la productora encargada de la realización del documental está en el proceso de casting y ubicación de locaciones para la posterior grabación. Aún no se tiene claro si el encargado es alguna cadena de televisión nacional o una plataforma digital con impacto nacional e internacional.

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De igual manera se tuvo conocimiento que Maren García, viuda del autor de ‘Los caminos de la vida’, está involucrada en todo el proceso.

Omar Geles es un gran referente en el vallenato. En su trayectoria resultó ganador del Festival de la Leyenda Vallenata en la categoría semiprofesional en 1985, Rey de Reyes Semiprofesional en 1987 y rey profesional en 1989. Quedó en segundo puesto en el segundo Festival Rey de Reyes en 1997.

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Fue una de las figuras más prolíficas del vallenato, compuso más de 900 canciones a lo largo de sus más de tres décadas de carrera musical. Logró no solo escribir letras que quedaron inmortalizadas en su propia voz y de artistas como Silvestre Dangond, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, y otros, sino que también fue productor, además de Rey Vallenato.