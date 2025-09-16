El pasado 21 de mayo de 2024 se apagó la vida del artista Ómar Geles, dejando un gran dolor y vacío en el género vallenato.

Es recordado como una de las figuras más importante de este género, pues fue el autor de muchas canciones famosas y trascendió fronteras.

Fundó la agrupación Los Diablitos junto a Miguel Morales, Álex Manga y Jesús Manuel Estrada, con quienes cosechó grandes éxitos. Luego, fue el autor de canciones de Diomedes Díaz, Patricia Teherán, Jorge Celedón y Silvestre Dangond.

Cortesía Festivallenato La viuda de Omar Geles Maren García se mostró muy emotiva durante el conversatorio.

Encontró al amor de su vida llamada Maren García, con quien tuvo tres hijos. Para ella, la partida de su esposo fue algo muy doloroso y trágico, sin embargo, desde ese momento se ha dedicado a dejar su legado y música en alto.

En una reciente entrevista en el podcast Sinceramente Cris, conducido por Cristina Estupiñán, García explicó que tuvo un sueño con Ómar dos días después de su muerte.

“Ese día me dijo que me amaba mucho, me empezó a dar besos por toda la cara y luego me dijo: ‘Ya vengo’. Estaba vestido completamente de blanco”, contó.

Asimismo, estos mismos sueños lo han tenido sus hijos, pues el mayor le contó un día que había visto a su papá: “Me dijo: ‘mamá, mi papá estaba en el cuarto, con la misma ropa con la que jugó tenis’. Fue impresionante”, dijo Maren.

Igualmente, en su cuenta de Instagram, Maren ha publicado fotografías familiares donde se ven muy felices, y en el asegura que jamás va a ser olvidado de sus corazones.