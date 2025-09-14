¿Why Not?, So Yesterday, Come Clean y Wake Up, son algunas de las canciones que hicieron parte de una generación millennial, en la que Hilary Duff se ganó los corazones de millones de seguidores.

Juanes dedicó emotivas palabras a su madre tras su fallecimiento: “la mejor mamá y abuela”

Karol G brilló en el Vaticano junto a Andrea Bocelli en el concierto ‘Grace for the World’

Cinco canciones de vallenato para dedicar en el Día del Amor y la Amistad

Con su serie de Disney Chanel particular, llamada Lizzie Mcguaire, Hilary, de 37 años, se hizo muy conocida, en el mundo de la actuación y la música.

Ahora, luego de diez años después de su último trabajo discográfico, Duff está lista para retomar su faceta como cantante.

La actriz y estrella pop confirmó el pasado martes 9 de septiembre que ya se encuentra desarrollando un nuevo proyecto musical de la mano de Atlantic Records.

X @ImLizzieM Metamorphosis es el segundo álbum de estudio de la actriz y cantante estadounidense Hilary Duff del 2003

La artista estrenará además una docuserie dirigida por Sam Wrench, en la que se mostrará su vida personal y profesional con una mirada inédita. El material incluirá entrevistas cuidadosamente producidas, grabaciones de archivo, momentos familiares y presentaciones en vivo, mostrando cómo la también madre de familia equilibra su vida íntima con la creación artística.

Las primeras imágenes difundidas en Instagram muestran a Duff en el estudio acompañada de su esposo, el músico Matthew Koma, con quien comparte también la experiencia de crear en conjunto.

La publicación fue acompañada de un mensaje: “nueva música... o algo”.

Y es que en apenas dos días, las búsquedas de su nombre en Spotify aumentaron un 400% y la reproducción de su catálogo musical subió un 80% en Estados Unidos, impulsada principalmente por oyentes millennials que crecieron con su música.

Instagram hilaryduff Los millennials crecieron con la música de Hilary Duff

Asimismo, el 27 de agosto conmemoró el aniversario número 22 de Metamorphosis, su segundo álbum y uno de los más exitosos de su carrera, con un mensaje nostálgico en redes.

“No fue culpa de ustedes… bueno, sí lo fue. Es broma. Pero no lo dejen pasar de nuevo, ¿ok?”, escribió.

Realmente, es un egreso esperado por una generación que todavía canta sus himnos de adolescencia. Sus seguidores esperan alguna gira mundial.