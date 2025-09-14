Alicia Velásquez, madre del reconocido cantante Juanes, falleció el pasado 8 de septiembre a sus 98 años, en Medellín. La familia de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre de pila del artista, inicialmente decidió atravesar el duelo en silencio; sin embargo, el artista utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a su progenitora.

Leer más: Carla Giraldo reveló si Marcelo Cezán la acompañará en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’

Cinco días después de la muerte de Velásquez, el cantante compartió una publicación haciendo un homenaje a su madre desde su cuenta de Instagram. En el texto, el antioqueño la describió como una mujer “sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible”.

“A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas… El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo.”, escribió en el post, el cual está acompañada por varias fotografías.

Le puede interesar: Karol G brilló en el Vaticano junto a Andrea Bocelli en el concierto ‘Grace for the World’

“A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí. Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno. El duelo es un proceso lleno de puertas que se abren y se cierran, un camino indescifrable que quizá dura toda la vida.”, agregó.

En medio de su dolor, Juanes reveló que busca fuerzas para continuar, pero también agradeció por los mensajes de condolencias recibidos.

Le puede interesar: Fan de Silvestre Dangond que pedaleó de Valledupar a Bogotá para verlo en concierto se llevó una sorpresa

“Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… LOS ADORO.”, puntualizó.

Ya Juanes había pasado por el dolor del fallecimiento de su padre, Javier Aristizábal, en los 90; y el de su hermana Luz Cecilia en 2019, tras 27 años en coma por complicaciones en el parto.

“Nosotros fuimos una familia feliz hasta ese momento. Nunca había visto a mi papá ni a mi mamá llorar hasta ese momento. Nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día”, dijo hace un mes Juanes en el pódcast ‘Más Que Titulares’ al hablar del parto de su hermana.

Alicia Vásquez fue pieza clave en la carrera musical de Juanes, no solo por el apoyo que le brindó desde el primer momento, sino también porque ella fue el ‘primer filtro’ de muchas de sus canciones. En varias entrevistas el artista ha contado que le solía mostrar a su madre los temas que pensaba lanzar y tenía bastante en cuenta su opinión.

No olvide leer: Siga este truco casero para que la costilla de cerdo no le quede cauchuda a la hora de cocinarla

En 2021 Juanes publicó en su cuenta de Instagram que llevaba el rostro de su madre tatuado en su brazo derecho.

“Javier y Alicia: siempre han estado tatuados en mi alma, ahora quedaron en mi piel para siempre. Los amo eternamente”, escribió.

Ese mismo año compartió una fotografía de su mano junto a la de su madre, lamentando no haberla podido ver por meses a causa de la pandemia de covid-19.

“Cerca de mi madre después de largos meses de distancia forzada. Agradecido de haber podido pasar por Medellín a decirle cuánto la amo. Este próximo lunes cumplirá 91 años. Mujer fuerte, guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia. Amor a todas las mamás del universo”, publicó.

Lea además: Cinco canciones de vallenato para dedicar en el Día del Amor y la Amistad

El último ‘post’ que le dedicó a su progenitora fue el 11 de mayo de este 2025, con ocasión del Día de la Madre.

“Feliz día, madres”, escribió Juanes en la publicación que contiene varias fotografías de su mamá y de su esposa.