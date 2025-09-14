El reality La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar en el país, pues ya se piensa en la tercera temporada.

Y es que esa convivencia entre los famosos y la transmisión en vivo las 24 horas lo ha convertido en un fenómeno televisivo lleno de polémicas y emociones.

Orlando Amador Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

En medio de la expectativa por la tercera temporada, Carla Giraldo, una de las presentadoras, habló con Kienyke sobre lo que viene para esta nueva edición.

“Ya estamos preparando la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Mejor dicho, lo que tenemos es trabajo y ganas de que ustedes nos vean siempre desde la casa”, aseguró la actriz y conductora.

Giraldo, quien ha estado al frente del programa desde sus inicios, confesó sentirse plenamente identificada con el formato.

“Yo estoy feliz, es mi casa, no es la casa de los famosos, es mi casa. Nada, yo soy feliz de hacer parte de la casa”, expresó.

¿Marcelo Cezán seguirá en La casa de los famosos?

Entre las dudas que existían estaba quién la acompañaría en la conducción. La propia Carla confirmó que repetirá dupla con Marcelo Cezán.

“Me siento honradísima de estar además al lado de Marcelo”, afirmó. La actriz también destacó el esfuerzo que implica un formato de este tipo, que se transmite en vivo durante los siete días de la semana.

@carlagiraldo La propia Carla confirmó que repetirá dupla con Marcelo Cezán.

“Es un equipo gigante el que trabaja detrás de cámaras, así que empezamos desde ya para que ustedes puedan tener entretenimiento en enero”, comentó, anticipando la fecha tentativa de estreno.

Asimismo, Carla aprovechó para compartir lo que más disfruta y lo que más le cuesta de ser presentadora de un reality tan mediático.

Instagram: @canalrcn Marcelo Cezán y Carla Giraldo estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos.

“El presentar todos los días, el estar en vivo de domingo a domingo frente a ustedes… los señalamientos no siempre son fáciles, pero ahí los toreamos. A las cosas constructivas les pongo atención y trato de mejorar; a lo otro, pues, a palabras necias, oídos sordos”, concluyó.