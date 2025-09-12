La astróloga cubana Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones, compartió lo que el destino tiene preparado para cada signo del zodiaco en este viernes 12 de septiembre de 2025.

Si quiere saber qué le deparará en el amor, la abundancia, la suerte y la salud, aquí le indicamos qué dijo para cada signo.

Aries

El panorama se muestra favorable para cerrar ciclos con serenidad. Una pieza clave llega a su vida y le permitirá enfocarse en nuevas metas.

Tauro

La jornada invita a disfrutar de los pequeños detalles y agradecer lo que se tiene, sin necesidad de grandes planes.

Géminis

La claridad mental será protagonista. Buen momento para tomar decisiones firmes y esperar noticias positivas que están por llegar.

Cáncer

El esfuerzo emocional empieza a dar frutos. Una persona cercana demostrará cuánto valora su autenticidad.

Leo

La energía se inclina hacia los vínculos románticos. El día será propicio para mostrarse tal como es y conectar desde el corazón.

Virgo

Aunque no todo esté resuelto, el orden regresa poco a poco. La intuición se convierte en la mejor guía para este viernes.

Libra

Lazos personales se fortalecen y puede surgir un acercamiento romántico inesperado. Incluso se vislumbra una boda cercana en su círculo íntimo.

Escorpio

El apoyo de seres queridos será evidente. Un día ideal para dejar atrás cargas innecesarias y preservar la calma interior.

Sagitario

El reconocimiento llega de manera sincera por parte de alguien del pasado. Esto renovará el ánimo y reavivará su espíritu libre.

Capricornio

La clave está en confiar en lo ya construido. Su ejemplo de disciplina servirá de inspiración a quienes le rodean.

Acuario

La jornada impulsa a valorar los logros personales y a avanzar sin miedo, aunque las decisiones importantes aún deban esperar.

Piscis

La sensibilidad estará en su punto más alto. Las respuestas internas se aclaran y llega una sensación de paz largamente esperada.