En vísperas del Día del Amor y la Amistad el próximo sábado 20 de septiembre, ya se empiezan a ver las ideas de regalo para su pareja, amigo o familiar.

Sin embargo, si no posee mucho dinero pero igual quiere impresionar a esa persona especial, le tenemos la solución con una receta increíble y llena de color.

Se trata de las fresas del amor, que si le gusta el dulce y el ácido es la combinación perfecta. Esta vez le traemos una receta que puede preparar en la comodidad de su hogar y regalar a su gusto. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 lata de leche condensada

1 cucharada de mantequilla

1 taza de crema de leche (crema para batir sin azúcar)

Ingredientes para las fresas:

12 Fresas frescas (cantidad al gusto), desinfectadas y completamente secas

Palitos de brocheta

Aceite vegetal (para engrasar las manos)

Ingredientes para el caramelo:

250 gramos de azúcar

100 mililitros de agua

100 gramos de jarabe de maíz

Colorante rojo

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, ponga una olla a fuego medio-bajo, agregue la leche condensada, la mantequilla y la crema de leche.

Después cocine revolviendo constantemente con una espátula de silicona para evitar que se pegue. Cuando la mezcla espese y se despegue del fondo de la olla (consistencia de masa suave), retire del fuego.

Luego, deje enfriar completamente a temperatura ambiente (aproximadamente. 30 minutos). Empiece a engrasar sus manos con aceite vegetal.

Empiece a cubrir cada fresa con una capa uniforme del brigadeiro. Inserte un palito de brocheta en cada fresa. Después en una olla pequeña, mezcla el azúcar, agua, jarabe de maíz y colorante rojo.

Eso lo va a llevar a ebullición sin remover y cocine hasta que alcance los 150 °C. Si lo desea, agrega el polvo dorado comestible.

Para luego sumergir cada fresa en el caramelo y gira para cubrir. Escurra el exceso y deje secar sobre papel encerado o tapete de silicona.

Ya estará listo para comer o para empacar de regalo. ¡Buen provecho!

