En vísperas del Día del Amor y la Amistad el próximo sábado 20 de septiembre, ya se empiezan a ver las ideas de regalo para su pareja, amigo o familiar.
Sin embargo, si no posee mucho dinero pero igual quiere impresionar a esa persona especial, le tenemos la solución con una receta increíble y llena de color.
Se trata de las fresas del amor, que si le gusta el dulce y el ácido es la combinación perfecta. Esta vez le traemos una receta que puede preparar en la comodidad de su hogar y regalar a su gusto. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 lata de leche condensada
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 taza de crema de leche (crema para batir sin azúcar)
Ingredientes para las fresas:
- 12 Fresas frescas (cantidad al gusto), desinfectadas y completamente secas
- Palitos de brocheta
- Aceite vegetal (para engrasar las manos)
Ingredientes para el caramelo:
- 250 gramos de azúcar
- 100 mililitros de agua
- 100 gramos de jarabe de maíz
- Colorante rojo
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, ponga una olla a fuego medio-bajo, agregue la leche condensada, la mantequilla y la crema de leche.
Después cocine revolviendo constantemente con una espátula de silicona para evitar que se pegue. Cuando la mezcla espese y se despegue del fondo de la olla (consistencia de masa suave), retire del fuego.
Luego, deje enfriar completamente a temperatura ambiente (aproximadamente. 30 minutos). Empiece a engrasar sus manos con aceite vegetal.
Empiece a cubrir cada fresa con una capa uniforme del brigadeiro. Inserte un palito de brocheta en cada fresa. Después en una olla pequeña, mezcla el azúcar, agua, jarabe de maíz y colorante rojo.
Eso lo va a llevar a ebullición sin remover y cocine hasta que alcance los 150 °C. Si lo desea, agrega el polvo dorado comestible.
Para luego sumergir cada fresa en el caramelo y gira para cubrir. Escurra el exceso y deje secar sobre papel encerado o tapete de silicona.
Ya estará listo para comer o para empacar de regalo. ¡Buen provecho!
