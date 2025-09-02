El cilantro, una de las especias más antiguas del mundo, tiene sus orígenes en el Mediterráneo Oriental. Se cultivaba hace más de 3,500 años en Egipto, lo que lo convierte en un ingrediente de larga tradición.

En Colombia, esta planta se ha ganado un lugar destacado en la gastronomía local, siendo esencial en la preparación de sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Además de su uso culinario, el cilantro se emplea también en la medicina tradicional y como aromatizante, aportando frescura y sabor a diversas recetas.

Su versatilidad lo convierte en un acompañante perfecto en la cocina, especialmente al momento de emplatar y darle un toque especial a los platos fuertes.

Receta: Tacos de huevo con queso parmesano y cilantro

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de cocción: 5 minutos

Porciones: 1

Ingredientes:

Queso parmesano rallado al gusto

1 o 2 huevos

Tomates cherry (al gusto)

Cebolla roja (al gusto)

Cilantro fresco (al gusto)

Preparación: