El cilantro, una de las especias más antiguas del mundo, tiene sus orígenes en el Mediterráneo Oriental. Se cultivaba hace más de 3,500 años en Egipto, lo que lo convierte en un ingrediente de larga tradición.
En Colombia, esta planta se ha ganado un lugar destacado en la gastronomía local, siendo esencial en la preparación de sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Además de su uso culinario, el cilantro se emplea también en la medicina tradicional y como aromatizante, aportando frescura y sabor a diversas recetas.
Su versatilidad lo convierte en un acompañante perfecto en la cocina, especialmente al momento de emplatar y darle un toque especial a los platos fuertes.
Receta: Tacos de huevo con queso parmesano y cilantro
Tiempo de preparación: 5 minutos
Tiempo de cocción: 5 minutos
Porciones: 1
Ingredientes:
- Queso parmesano rallado al gusto
- 1 o 2 huevos
- Tomates cherry (al gusto)
- Cebolla roja (al gusto)
- Cilantro fresco (al gusto)
Preparación:
- Calienta una sartén a fuego medio.
- Espolvorea una capa de queso parmesano rallado sobre la sartén caliente, formando un círculo.
- Cuando el queso comience a dorarse y se derrita, casca el huevo o los huevos y colócalos sobre el queso.
- Agrega el tomate, la cebolla y el cilantro picados al gusto sobre el huevo.
- Cocina durante unos minutos hasta que el huevo esté cocido a tu gusto.
- Con la ayuda de una espátula, dobla el borde del queso para darle forma, que puede ser tipo taco, empanada o enrollado, según prefieras.
- Sirve caliente y disfruta de esta deliciosa combinación.