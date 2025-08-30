Los frijoles hacen parte esencial de la canasta familiar en Colombia. Su contundente sabor y alta riqueza en proteína la convierten en una de las estrellas de la comida típica nacional.

Esta legumbre se puede encontrar en diversas preparaciones como en sopas, guisados y hasta fritos, y es consumida en todo el territorio. Acá le explicamos cómo preparar unos deliciosos frijoles con hogao, que puede acompañar con arroz.

Freepik

Ingredientes

500 gramos de fríjoles

1 plátano verde

1 zanahoria

1 trozo pequeño de panela

Sal al gusto

Agua

150 gramos de chicharrón

Para el guiso

1 cebolla larga

2 tomates maduros

2 cucharadas de aceite

Pexels/Pexels

Preparación

Lave los fríjoles y déjelos en remojo desde la noche anterior en suficiente agua. Esto los ablanda y reduce el tiempo de cocción.

En una olla grande, agregue los fríjoles escurridos y cúbrelos con agua (unos 3-4 cm por encima).

Añada el plátano picado, la zanahoria, la panela y sal al gusto.

Cocine a fuego medio-alto hasta que hiervan, luego reduzca el fuego y cocine tapado.

Si usa olla a presión: cocine por unos 30-40 minutos.

En olla normal: puede tardar entre 1.5 y 2 horas, revise y agregue agua si es necesario.

Pexels/Pexels

Mientras se cocinan los fríjoles, fría los trozos de chicharrón en su propia grasa (sin aceite adicional) hasta que estén dorados y crujientes.

Cuando los fríjoles estén blandos, agregue el chicharrón frito a la olla para que suelte sabor.

En una sartén, caliente las 2 cucharadas de aceite.

Sofría la cebolla larga hasta que esté transparente.

Agregue los tomates picados y cocine hasta que se forme una salsa espesa y bien sazonada (unos 8-10 minutos).

Puede añadir una pizca de sal si lo deseas.

Una vez listo el hogao, agrégalo a la olla de fríjoles y revuelva bien.

Cocina por unos 10-15 minutos más a fuego bajo para que todos los sabores se integren.