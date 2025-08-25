Si lo que quiere es cambiar de receta porque no desea consumir pollo o carne, le daremos una preparación fácil y deliciosa que le encantará.
Se trata de la tilapia, que con mantequilla, limón y un poco de romero puede darle el toque fresco que busca para un almuerzo.
Lo mejor es que la receta podrá hacerla en menos de 20 minutos y acompañarla con ensalada o papas. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 2 filetes de tilapia (aprox. 150 g cada uno)
- 1 cucharada de mantequilla sin sal
- Jugo de 1 limón
- 1 diente de ajo en laminas
- Sal, paprika y pimienta al gusto
- Romero
Preparación:
Cuando tenga todos los ingredientes, empiece a sazonar los filetes de tilapia con sal y pimienta por ambos lados y reserva por lo menos 30 minutos.
Después en una sartén a fuego medio, derrite la mantequilla, romero y agrega el ajo picado, cocinando por unos segundos hasta que huela.
Luego, va a añadir los filetes de tilapia y cocine 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y se desmenucen fácilmente con un tenedor.
En ese momento va a verter el jugo de limón sobre el pescado y deje que se impregne bien con la salsa de mantequilla. Retire del fuego, sirve caliente y decora con unas rodajas de limón.
Puede acompañar con ensalada o papas, como mejor lo prefiera. ¡Buen provecho!
