Si lo que quiere es cambiar de receta porque no desea consumir pollo o carne, le daremos una preparación fácil y deliciosa que le encantará.

Se trata de la tilapia, que con mantequilla, limón y un poco de romero puede darle el toque fresco que busca para un almuerzo.

Lo mejor es que la receta podrá hacerla en menos de 20 minutos y acompañarla con ensalada o papas. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 filetes de tilapia (aprox. 150 g cada uno)

1 cucharada de mantequilla sin sal

Jugo de 1 limón

1 diente de ajo en laminas

Sal, paprika y pimienta al gusto

Romero

Preparación:

Cuando tenga todos los ingredientes, empiece a sazonar los filetes de tilapia con sal y pimienta por ambos lados y reserva por lo menos 30 minutos.

Después en una sartén a fuego medio, derrite la mantequilla, romero y agrega el ajo picado, cocinando por unos segundos hasta que huela.

Luego, va a añadir los filetes de tilapia y cocine 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y se desmenucen fácilmente con un tenedor.

En ese momento va a verter el jugo de limón sobre el pescado y deje que se impregne bien con la salsa de mantequilla. Retire del fuego, sirve caliente y decora con unas rodajas de limón.

Puede acompañar con ensalada o papas, como mejor lo prefiera. ¡Buen provecho!

