Si le gusta la salsa barbecue le traemos una deliciosa y fácil receta que puede preparar en la comodidad de su hogar.

Se trata del pollo en salsa BBQ, pero no cualquier salsa, sino una hecha en casa muy natural. Este plato lo puede acompañar con arroz o papas de su gusto. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

4 muslos de pollo

2 cucharaditas de mantequilla

1 cucharadita de ajo

1/4 de taza de salsa BBQ

2 cucharadas de salsa de tomate

1/4 de taza de agua

2 cucharaditas de aceite

1/4 de taza de pimentón en cubos

1/4 de taza de cebolla blanca en cubitos

1/4 de taza de cebolla larga en cubitos

1/4 de taza de tomate en cubitos

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de paprika

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, coja una sartén grande y empiece a calentar la mantequilla. Luego échele los muslos de pollo con un poco de sal y dora bien por ambos lados hasta que la piel esté crujiente y dorada.

En ese momento los retira y los conserva aparte. En la misma sartén, agregue un poco más de aceite y mantequilla.

Ahí va a sofreír el pimentón, la cebolla blanca, la cebolla larga, el tomate y el ajo. Cocine hasta que todo esté bien sofrito y suave.

Después, agregue la paprika, sal, pimienta, la salsa barbecue, la salsa de tomate y el agua. Mezcle bien y deje que la salsa tome cuerpo durante 3-5 minutos a fuego medio.

Estará listo para que lo sirva y lo disfrute con toda la familia. ¡Buen provecho!

