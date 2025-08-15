No hay nada más refrescante para un día de mucho calor que una deliciosa paleta. Puede ser paleta de frutas, de chocolate y, ¿por qué no de whisky?
Esta vez le traemos una receta para que prepare en la comodidad de su hogar unas ricas paletas de crema de whisky, arequipe y maní picado. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 400 mililitros de crema de leche fría
- 4-5 cucharadas de crema de whiskey
- Arequipe sin azúcar (al gusto)
- Endulzante de preferencia
- Maní picado
Preparación:
Después que haya comprado todos los ingredientes. Coja una taza bien fría, bata la crema de leche a velocidad alta hasta que esté espesa y forme picos suaves.
Luego, incorpore la crema de whiskey, el arequipe y el endulzante. Mezcle suavemente hasta integrar todo.
En ese momento, añada el maní picado y reparte la mezcla en vasos desechables.
Para finalizar ponga una paleta de madera en cada uno y congele toda la noche. ¡Buen provecho!