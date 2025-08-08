El pollo es uno de los platos favoritos de las familias porque es sumamente versátil y delicioso.

Puede hacerlo frito acompañado con papas fritas o también sudado con arroz, ensalada y frijoles. Esta vez le enseñaremos cómo preparar desde la casa pollo en perejil. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

8 piezas de pollo

½ cebolla picada

3 dientes de ajo

1 manojo de perejil

1 cdta de semilla de cilantro

350 ml de vino blanco

1 taza de agua

Manteca para freír

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, caliente el agua en una olla y ponga aceite o manteca de cerdo. Después eche la cebolla finamente picada y el ajo, después coloque en la misma olla el perejil picado y sofría por otros segundos.

Luego, agregue el pollo en la misma olla donde previamente sofreíste el ajo, la cebolla y el perejil. Sazone con sal y pimienta. Mueva para integrar todos los ingredientes.

Triture la semilla de cilantro, previamente tostadas, y agréguelas a la olla con el pollo. Mueva todos los ingredientes y voltea las piezas del pollo.

Agregue agua para que se vaya cociendo el pollo, una vez que hierva agrega el vino blanco. Deje hervir como si fuera un estofado de pollo, con una cocción lenta y prolongada para que se concentren todos los aromas de los ingredientes.

Después, sírvalo con arroz blanco o frijoles. ¡Buen provecho!

