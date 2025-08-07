Las papas criollas son un plato exquisito y perfecto para acompañar con pollo, salsas, queso, suero u otros ingredientes. Por su suave textura y piel supremamente delgada es muy fácil que se deshagan con el tiempo de cocción, y terminen en puré.

Por ello, es importante conocer el truco ideal para que conserven su forma, queden doradas o crocantes y no se abran al cocinarlas. La principal técnica es no cocinarlas con abundante agua y menos hirviendo.

Incluso algunas personas las saltean sin agua, en un sartén con tapa y a bajo fuego, añadiendo un toque de aceite para que se doren y se ablanden con el vapor. Esta es la forma correcta de prepararlas y así no se deshacen.

Expertos en cocina recomiendan añadir ajo machacado y un toque de mantequilla para resaltar el delicioso sabor de la papa amarilla, considerada por muchos como la variedad de solanácea más deliciosa.

El tiempo ideal para su preparación es entre 10 y 15 minutos. No se deben pelar, sino lavarlas y quitarles algunos negritos para después ponerlas en un sartén con un toque de agua roseada, sal al gusto, pimienta (opcional), romero o alguna otra especia al gusto.

Después agregue el aceite, preferiblemente de oliva, y deje que se sofrían hasta que estén doradas y crocantes, sin que se deshagan. Añada la mantequilla y un poquito de cilantro. Finalmente sírvalas y acompañe otros platos.

