El municipio de Sitionuevo, Magdalena, se viste de luto, luego de que uno de sus hijos perdiera la vida en un trágico accidente de tránsito en la madrugada de este jueves 7 de agosto en la Circunvalar de la Prosperidad, jurisdicción del municipio de Galapa.

Leer más: Redada contra el microtráfico: capturan a 10 integrantes de ‘Los Costeños’ en Las Nieves

Se trata del joven Richard José Rodríguez Parejo, de tan solo 21 años de edad y técnico del SENA.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 5+700 de la vía antes mencionada, sentido Galapa-Malambo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, siendo las 3:25 a. m., Rodríguez conducía una motocicleta marca TVS de placas NCL-31H sobre el sentido Galapa-Malambo en la Circunvalar de la Prosperidad.

En medio del recorrido, este acabó perdiendo el control vehículo y terminó chocando contra un separador vial hasta colisionar contra una señal de tránsito. La víctima quedó tendida entre la maleza y falleció en el lugar de los hechos debido al fuerte impacto que sufrió contra el elemento rígido.

Según la Policía de Tránsito, al parecer, el joven conducía en exceso de velocidad, situación por la que terminó registrándose el fatídico siniestro vial.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente de tránsito.