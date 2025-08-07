Compartir:
Por:  Redacción Judiciales

En un contundente operativo contra el tráfico local de estupefacientes, agentes de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el grupo SIART y el uso estratégico de drones, lograron la captura de 10 personas en el barrio Las Nieves, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

La intervención se desarrolló mediante la ejecución de 10 diligencias de allanamiento y registro, las cuales permitieron desarticular una red de cinco expendios fijos de estupefacientes que presuntamente operaban al servicio del grupo delincuencial común organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias Cheo o Fernandito, cabecilla de zona.

Durante el procedimiento, fueron capturadas nueve personas por orden judicial, sindicadas de los delitos de concierto para delinquir en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y destinación ilícita de muebles o inmuebles. Además, una persona fue capturada en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Los inmuebles allanados estarían ubicados en el sector conocido como ‘La 40’, zona que actualmente se encuentra en disputa entre las estructuras criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, por el control territorial y las rentas derivadas del microtráfico. Uno de los inmuebles se encuentra bajo medida cautelar.

Se destaca que los expendios funcionaban en puntos estratégicos cercanos a instituciones educativas, poniendo en riesgo a la población estudiantil del barrio Las Nieves. Asimismo, este grupo delincuencial tendría un recaudo aproximado de 30 a 50 millones de pesos mensuales producto de la comercialización de estupefacientes.

Los capturados registran un total de 15 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, fuga de presos y lesiones personales.

Igualmente, se logró la incautación de un teléfono celular, 40 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana.