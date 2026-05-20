Un nuevo hecho de sangre se registró en la tarde de este martes 19 de mayo en el municipio de Malambo. Un joven de 19 años fue asesinado luego de ser atacado a bala.

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La víctima fue identificada como Jainer Alfonso González Rodríguez. Según el informe preliminar, siendo las 4:10 de la tarde, en el barrio Cañahuate, en la carrera 1b con calle 21, el hoy occiso fue abordado por un sujeto a pie, quien le disparó en repetidas ocasiones.

De acuerdo a la Policía, la víctima sería expendedor de estupefacientes en el sector e integrante del GDO “los Pepes”.

Familiares indicaron que González Rodríguez presentaba problemas con el consumo de estupefacientes.

Se conoció que Jainer Alfonso registraba una anotación en el SPOA por el delito de receptación.

Agentes del CTI se encargaron de los actos urgentes para el levantamiento del cadáver.