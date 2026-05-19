La Policía Nacional entregó un balance operativo del puente festivo del Día de la Ascensión en el Atlántico, destacando la captura de 23 personas por diferentes delitos y la incautación de 18 armas cortopunzantes durante los controles realizados en distintos municipios del departamento.

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De acuerdo con las autoridades, los operativos estuvieron enfocados en garantizar la seguridad y prevenir hechos de violencia e intolerancia durante el fin de semana, una de las fechas con mayor movilidad y concentración de personas en espacios públicos.

Además de las armas blancas retiradas de circulación, la institución reportó la incautación de cuatro armas de fuego, 291 gramos de estupefacientes y la recuperación de dos motocicletas.

La Policía indicó que, a través del Centro Automático de Despacho, fueron recibidas 125 llamadas ciudadanas, entre ellas 21 relacionadas con riñas asociadas a casos de intolerancia y consumo excesivo de alcohol, así como 22 por contaminación sonora.

En medio de las acciones de control también fueron impuestos 79 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana.

Las autoridades resaltaron que durante el puente festivo se evidenció una reducción en varios delitos frente al mismo periodo del año 2025, entre ellos lesiones personales, riñas, hurtos y casos de violencia intrafamiliar.

Asimismo, unidades de Policía Comunitaria adelantaron campañas preventivas contra delitos como el hurto a personas, motocicletas, residencias y comercios en diferentes municipios del Atlántico.

Por su parte, la Patrulla Púrpura desarrolló jornadas pedagógicas y de sensibilización para prevenir hechos de violencia intrafamiliar y agresiones personales.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, aseguró que los resultados obtenidos reflejan el trabajo articulado entre las autoridades y la comunidad para fortalecer la seguridad en el departamento.

Pese al despliegue operativo, la Policía confirmó que durante el puente festivo se registraron dos homicidios en los municipios de Campo de la Cruz y Baranoa.