Indignación y rechazo han generado dos fotografías que circulan en redes sociales desde la mañana de este domingo en las que posa Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, dentro de la prisión.

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En las imágenes, al parecer captadas recientemente en el interior de la cárcel, se observa a ‘Negro Ober’ vistiendo una camiseta del Junior, una pantaloneta negra y zapatos del mismo color. Además, lleva puesta una gorra negra y un reloj en su muñeca izquierda.

El señalado cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’ aparece en las fotos acompañado por dos hombres, todos mirando a la cámara mientras posan de pie y sentados en unas sillas blancas de plástico.

Redes sociales

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Usuarios de redes sociales han expresado indignación por las imágenes, pues evidencian que los reclusos cuentan con teléfonos celulares con los que se toman estas fotos y podrían cometer delitos como la extorsión.

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“Eso es una burla contra el pueblo colombiano, patrocinado por las autoridades incompetentes”, “Están más seguro ellos allá, que nosotros que estamos en libertad” y “Viviendo sabroso”, con algunos de los comentarios que han lanzado los ciudadanos en redes como Facebook y X (antes Twitter).

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Cabe recordar que ‘Negro Ober’ ha tenido que ser trasladado de cárcel alrededor de diez veces debido a que ha seguido delinquiendo y extorsionando desde el interior de los penales.

El hombre está pagando una condena de 50 años de prisión por los delitos de extorsión, homicidio, ataques contra la población civil y tráfico de estupefacientes.

A esa sentencia se le sumó en enero de este año otra de 36 meses de prisión por amenazar a una fiscal.

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Los hechos que motivaron la condena de tres años ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando Martínez Gutiérrez, desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón (Santander), grabó un video que difundió a través de las redes sociales.

En la publicación, el hombre amenazaba de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa, de quien exigía su liberación, o de lo contrario atentaría contra la vida de la funcionaria judicial.