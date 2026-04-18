Luego del consejo de seguridad realizado este viernes 17 de abril en el municipio de Baranoa, Atlántico, una de las medidas anunciadas por el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue que se ajustarán las restricciones para cabecillas de las bandas delincuenciales que operan en el departamento.

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El jefe de la cartera de seguridad se refirió a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, cabecilla de la banda ‘Los Rastrojos Costeños’.

Sánchez indicó que la idea es tomar medidas drásticas en contra de estos cabecillas que están privados de libertad, como traslados a otras cárceles o aislamientos más estrictos, para evitar que sigan delinquiendo dentro de los recintos

“Por parte del Inpec es necesario frenar la extorsión de manera contundente. Cuatro cabecillas siguen delinquiendo desde la cárcel. Si bien se han tomado varias acciones, ahora se implementarán medidas más drásticas. Se trata de alias ‘El Negro Ober’, ‘El Gomelo’, ‘Christian Bruce’ y ‘El Gordo’. Aunque están capturados, la información indica que también estarían ordenando asesinatos. Eso no lo vamos a tolerar ni permitir”, dijo el ministro Sánchez.

Durante la rueda de prensa, el funcionario indicó que en el territorio persiste la amenaza de las bandas delincuenciales con un incremento en los homicidios y eso se debería a “los enfrentamientos entre bandas criminales, y a que muchas víctimas tienen antecedentes, lo que muestra patrones de reincidencia”.

“A pesar de estos esfuerzos, sigue persistiendo la amenaza, generando homicidios con incremento significativo en varios municipios”, reconoció.

En esa línea, el ministro Sánchez detalló que los principales actores criminales del Atlántico se dividen en dos grupos: “Los más peligrosos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, y otros 11 grupos delincuenciales con incidencia en seis municipios”.

Y reiteró que “buscan apoderarse de economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y el contrabando”.

Dentro de las medidas adoptadas en el consejo de seguridad, de acuerdo con lo expuesto por Sánchez, se acordó fortalecer una línea de prevención articulada con el ICBF, la Gobernación, los mandos militares y la ciudadanía, para evitar que menores y jóvenes ingresen al mundo de la violencia.

Además, se revisará con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Dijín qué tan eficiente es el sistema judicial para evitar la reincidencia.

En cuanto al fortalecimiento de la inteligencia, Sánchez aseguró que se mejorará “la cápsula operacional con dos unidades adicionales de Policía Judicial, en articulación con la Dijín, Dipol y Gaula” y que “Las recompensas serán recategorizadas para facilitar la captura de criminales”.

Así mismo, comunicó que habrá unas inversiones en seguridad, entre esas se analizará el proyecto de construcción de una estación de Policía en Baranoa.