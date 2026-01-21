Un juez de conocimiento impartió una condena a 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes contra Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, por amenazar a una fiscal, según se pudo conocer en las últimas horas.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando Martínez Gutiérrez, desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón (Santander), grabó un video que difundió a través de las redes sociales.

En la publicación, el hombre amenazaba de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa, de quien exigía su liberación, o de lo contrario atentaría contra la vida de la funcionaria judicial.

Este martes 20 de enero, la Fiscalía General de la Nación explicó los términos en los que se confirmó la condena de 3 años por parte del juez de conocimiento contra alias el ‘Negro Ober’, señalado como presunto cabecilla de ‘Los Rastrojos Costeños’.

“El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que, de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez admitiera su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”, comunicó el ente acusador.

Amenazas del ‘Negro Ober’

Hay que recordar que, para esa época que menciona esta entidad, se difundieron varios videos y audios del ‘Negro Ober’, en los que amenazaba a autoridades y enviaba mensajes extorsivos contra comerciantes de Barranquilla y el área metropolitana.

Adicionalmente, el pasado mes de noviembre de 2023, miembros del Gaula de la Policía Nacional notificaron a alias ‘Negro Ober’ otra orden de captura. Aquella vez fue por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Dicha notificación se dio en una celda de la cárcel La Picota, de Bogotá, donde estaba recluido en ese entonces.

“Usted está vinculado a una investigación por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, hechos que ocurrieron entre los años 2022 y 2023, ya que usted pertenece a Los Rastrojos Costeños”, le indicó el miembro del Gaula.

Ante la información, el ‘Negro Ober’ reaccionó con insultos contra las unidades del Gaula, aseguró que era un “proceso viejo” y se negó, en medio de agresiones verbales, a firmar el documento.

Incluido en la lista de traslados

Actualmente, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez se encuentra recluido en la cárcel de Popayán y el Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de la Paz, lo había incluido en una lista de 17 prisioneros para trasladarlo, junto con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y otros miembros de la estructura criminal ‘Los Costeños’ a un centro carcelario de mediana seguridad, en Barranquilla.

Lo anterior, dentro del proceso de diálogos de paz urbana, que también involucra a Digno Palomino, señalado cabecilla de ‘Los Pepes’.