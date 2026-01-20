Una movilización ciudadana se llevó a cabo este martes 20 de enero por diferentes sectores del municipio de Soledad (Atlántico), con el propósito de respaldar el proceso de “paz urbana” que hay entre el Gobierno nacional y estructuras criminales que operan en Barranquilla y el área metropolitana.

En esta denominada “marcha por la paz” participaron varias comunidades de la población y conductores de motocarros y motocicletas que acompañaron la manifestación en una caravana que culminó en la rotonda de la calle 17, a la altura del barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de la ciudad.

Dicha movilización fue convocada justamente el último día de la tregua pactada entre las bandas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, a través de los cabecillas Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, respectivamente.

En ese sentido, los marchantes se tomaron una serie de vías principales del municipio con pancartas en las que se lograban leer frases como “Soledad, territorio de paz”, “La Bonga, territorio de paz”, “No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”.

Más detalles de la movilización

Estos elementos fueron desplegados por mujeres con camisetas blancas que llevaban estampado el mensaje “Sí a la paz urbana”. De igual manera, se presentó una muestra cultural con un grupo de danza que sorprendió a los transeúntes a lo largo del bulevar del barrio Simón Bolívar.

La movilización ciudadana, que fue amenizada por música durante el recorrido, llegó en horas del mediodía a la rotonda de la calle 17.

Panorama del proceso

Hay que recordar que, en las últimas horas, el Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada para la Paz, confirmó la suspensión de los traslados de cabecillas y miembros de las estructuras criminales a centros carcelarios de Barranquilla.

En el pronunciamiento oficial, desde este despacho informaron que avanzan en una hoja de ruta con las autoridades locales, mencionando a Alcaldía Distrital y Gobernación del Atlántico, mientras que confirmó al padre Cirilo como mediador, con el apoyo de Camilo Pineda, quien ha venido desempeñando el rol de facilitador del proceso.

Previo a la suspensión del traslado, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, había emitido una dura crítica en este sentido, argumentando que esto representa un dolor más grande a las víctimas.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", señaló el mandatario local.

Añadió que “no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”.