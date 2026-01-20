Un atentado a bala registrado en las últimas horas de este 20 de enero frente a un supermercado ARA del municipio de Sabanagrande, Atlántico, dejó como saldo una persona muerta y un menor de edad herido, luego de que sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta dispararan contra un grupo de jóvenes que se encontraba en el lugar.

Leer también: Capturan a hombre que portaba un arma de fuego en pleno patrullaje policial en Baranoa

De acuerdo con versiones preliminar suministrado por las autoridades, varias personas se encontraban mojando en la vía pública cuando una motocicleta de alto cilindraje pasó por el lugar y, al parecer, fue salpicada con agua.

Minutos después, el parrillero del vehículo desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los jóvenes que permanecían en el sitio.

Producto del ataque resultó gravemente herido Wilson David Jiménez Caro, de 28 años, quien recibió impactos de bala en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en Barranquilla, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo atentado también resultó herido, menor de edad, quien recibió dos impactos de bala, uno en la pierna y otro en el brazo. El joven fue trasladado a Barranquilla hacia las 11:40 de la mañana, donde permanece bajo atención médica especializada.

Tras el hecho, unidades de la Policía hicieron presencia en el lugar y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, establecer la identidad de los agresores y determinar si el ataque fue producto de una reacción inmediata o si había algún conflicto previo.

El violento episodio ha causado consternación entre los habitantes de Sabanagrande, quienes exigen mayor presencia de las autoridades y acciones que permitan frenar los hechos de violencia en el municipio.