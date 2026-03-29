Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado sábado 28 de marzo en el municipio de Soledad, donde un ataque sicarial deja un joven muerto y otro herido.

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La víctima fatal de este ataque fue identificada como Faiber Eliecer De Oro Contreras, de 21 años, quien recibió una herida en el tórax. El joven fue trasladado al Hospital Materno Infantil de soledad, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

En ese mismo hecho resultó lesionado Juan David Murillo Villegas, de 19 años, quien presentó una herida en la pierna izquierda y fue llevado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 9:45 de la noche, cuando las víctimas se movilizaban por el sector y fueron sorprendidas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas entre pandillas por disputas relacionadas con fronteras imaginarias.

Según las investigaciones, las víctimas harían parte del grupo ‘Los Bule’, el cual mantiene confrontaciones con la pandilla ‘Los 3-15’ en ese sector del municipio.

Asimismo, se conoció que en la zona tiene injerencia el grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias Tilín, y que uno de los presuntos responsables habría sido señalado con el alias de El Jesu, presunto integrante de esta estructura criminal, conocida por su accionar en barrios como Villa Muvdi, Las Colonias, Villa Mónaco y Normandía.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.