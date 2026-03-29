De un mortal disparo en la cabeza fue asesinado Gabriel Andrés Miranda de Moya alias Guitarrista, de 31 años de edad, de oficio reciclador. El crimen se perpetró en horas de la tarde de este sábado 28 de marzo en el barrio Lucero, localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, hacia las 4:30 p. m., Miranda de Moya se encontraba en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 52 Nro. 52-20.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta interceptaron al hombre. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios balazos.

Gabriel Andrés quedó tendido en el piso, falleciendo en el acto a causa de la gravedad de las heridas.

Según las autoridades, al parecer, el ataque armado se habría perpetrado por la disputa de la venta de estupefacientes en el sector entre los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Asimismo, inteligencia reveló que la vivienda es utilizada para la venta de estupefacientes y es conocida como la olla de alias Parapeto.

EL HERALDO conoció que alias Guitarrista registraba cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de: lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores con el propósito de lograr su captura y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre.