La Policía Nacional, a través de sus unidades de investigación criminal (SIJIN) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró mediante orden judicial la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘Los Carroñeros’, con la captura de cinco personas y la notificación de tres más en centro carcelario por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y uso de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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Asimismo, la operación se llevó a cabo en los barrios Rebolo y Modelo de Barranquilla, así como en el sector de Las Moras, en el municipio de Soledad, afectando de manera directa a esta organización criminal que venía generando impacto en la seguridad de la comunidad.

Gracias a una investigación de 11 meses, las autoridades lograron identificar a los responsables del hurto de 411 millones de pesos a una empresa transportadora de valores, ocurrido el pasado 18 de enero de 2025 en Soledad. Durante este hecho, también fue sustraída un arma de fuego perteneciente a uno de los guardas de seguridad.

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Por otro lado, según las autoridades, los miembros de este grupo delincuencial acumulan un total de 93 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto, acto sexual con menor de 14 años, receptación, fuga de presos, lesiones personales, violencia contra servidor público, uso de documento falso, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar, amenazas y abuso de confianza. Además, se estima que cuentan con una trayectoria delictiva de aproximadamente 20 años.

Dentro de la organización, uno de sus líderes es conocido con el alias Niño Buitre, quien ha sido capturado en más de 18 ocasiones por diferentes delitos. Este individuo estaría vinculado al grupo delincuencial ‘Los Pepes’, ejerciendo influencia criminal en la localidad suroccidente de Barranquilla y en el municipio de Soledad. De igual manera, se estableció que alias El Italiano también tendría conexiones con esta misma estructura.

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Durante la operación, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes alias Niño Buitre, ‘El Italiano’, ‘El Gordo’, ‘El Panadero’, ‘Peluca’, ‘Aguacate’, ‘El Mono’ y ‘Fabián Llama’, quienes habían sido capturados en varias ocasiones y que ahora se encuentran bajo custodia de las autoridades.

El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado constituye un golpe significativo contra las organizaciones criminales dedicadas al hurto y otros delitos de alto impacto, reiterando el compromiso de la institución de continuar con operaciones contundentes para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

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La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, asegurando absoluta reserva.