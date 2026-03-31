Un nuevo hecho de violencia es materia de investigación en el municipio de Baranoa, Atlántico, luego de que se registrara un ataque sicarial en el barrio Loma Fresca, específicamente en el sector conocido como la calle Juniorista.

Le puede interesar: Capturan a dos hombres con arsenal oculto en vía Galapa–Malambo en operativo policial

De acuerdo con información preliminar, un hombre, identificado como Marlon Yesid Silvera Escobar, fue impactado en repetidas ocasiones con arma de fuego en plena vía pública hacia las 8:30 de la noche de este lunes 30 de marzo.

Según los primeros reportes, el ataque habría sido perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por terceros y trasladada a un centro médico cercano, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, pese a la atención recibida, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante el atentado.

Autoridades buscan establecer la identidad de la víctima y de los responsables

El caso quedó en manos de unidades de la Policía, que adelantan las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las líneas iniciales de trabajo se encuentra la individualización de los presuntos responsables del ataque.

Vea aquí: El saludo que le costó la vida al soldado Muñoz en Sabanalarga

Por ahora, no se han revelado detalles sobre las circunstancias exactas en que se produjo la agresión ni sobre posibles móviles. Las autoridades indicaron que, en coordinación con personal de investigación criminal, se adelantan labores de recolección de información y evidencias que permitan esclarecer lo sucedido y dar con la captura de los responsables.

Asimismo, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que brinde información que contribuya al avance de la investigación a través de las líneas habilitadas, garantizando absoluta reserva.