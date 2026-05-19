En el marco de las estrategias operativas desplegadas para contrarrestar el homicidio y la criminalidad, la Policía Nacional en el departamento del Atlántico, logró la captura en flagrancia de dos hombres, de 24 y 30 años, en procedimientos realizados en los municipios de Santa Lucía y Santo Tomás, por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

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El primer operativo se registró en la carrera 4 con calle 4, en el barrio El Chimbal del municipio de Santa Lucía. Allí las patrullas interceptaron a un hombre de 24 años, a quien tras un registro personal se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm con dos cartuchos, sin el debido permiso de porte.

El segundo procedimiento policial se materializó en la calle 7 con carrera 11, en el barrio Centro del municipio de Santo Tomás. Uniformados que realizaban labores de patrullaje interceptan a un sujeto de 30 años que se movilizaba en una motocicleta. Al practicarle el registro, se le incautó una pistola de fabricación artesanal con un cartucho calibre 9 mm, además de un teléfono celular y 5 panfletos extorsivos, razón por la cual, se procedió a la lectura de sus derechos como capturado.

Los dos capturados, junto con las armas de fuego, la motocicleta, el celular y los panfletos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos imputados.

Con este importante resultado, la Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de todos los atlanticenses, sacando de circulación estas armas ilegales y neutralizando acciones que afectan directamente la convivencia ciudadana.

Al respecto, el Señor Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, extendió una invitación a la ciudadanía:

“Continuamos invitando a toda la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier actividad ilícita o comportamiento que afecte la tranquilidad en sus sectores a través de la línea gratuita de emergencia 123. Profesionales de policía atenderán su requerimiento bajo absoluta reserva”.