Medicina Legal dio a conocer en las últimas horas la primera hipótesis sobre la causa de la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se encontraba desaparecida desde la semana pasada tras realizarse una lipólisis láser en una clínica estética ilegal del sur de Bogotá y cuyo cadáver fue hallado esta semana en la carretera a la altura de Apulo, Cundinamarca. Por el caso hay cinco personas capturadas a lado y lado de la frontera con Venezuela.

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Según la entidad forense, a la víctima le habrían perforado un pulmón en medio del procedimiento estético que tiene un costo que va de $15 a $20 millones, pero en la clínica en cuestión le habrían cobrado de $3 a $5 millones.

La doctora María Consuelo Carranza, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, citada por el noticiero televisivo Noticias Caracol explicó que “este es un procedimiento médico quirúrgico invasivo en donde entran con líquidos por dentro del cuerpo, debajo de la piel y pueden perforar, cuando no son manos expertas, el pulmón perfectamente y puede presentar síntomas o una complicación de intoxicación por anestésicos”.

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Y advirtió que ningún procedimiento de este tipo “se maneja en una institución pequeña, ni en una clínica de garaje, ni en una sala estética, porque debe ser remitida inmediatamente en ambulancia a un medio, un nivel superior”.

Los capturados han sido identificados como María Delgado, propietaria de Beauty Láser; su esposo y administrador Edinson Torres; el ciudadano Eduardo Ramos, quien presuntamente realizó la cirugía; y Jesús Hernández junto a Kelvis Sequera, quienes supuestamente se habrían dedicado al ocultamiento del vehículo en que habría sido trasladada la paciente. Estos últimos fueron los primeros procesados en la audiencia del pasado miércoles de legalización de captura. Y las autoridades lograron la captura de tres de los implicados en territorio venezolano, específicamente en los estados de Aragua y Portuguesa.

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La Fiscalía en dicha diligencia explicó que “una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, la ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en sintomatología consistente en debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y episodios de pérdida de conciencia”.

Agregó el ente acusador que “durante la tarde del mismo día se estableció que la ciudadana Yulixa Consuelo Toloza Rivas fue movilizada al interior del establecimiento en condiciones físicas bastante comprometidas, requiriendo asistencia de terceros para su desplazamiento, situación que generó preocupación”.

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Y concluyó que el mismo 13 de mayo, día de los hechos, “se evidenciaron comunicaciones anómalas desde un teléfono celular de la víctima, las cuales no corresponden a patrones habituales de interacción, incrementándose las dudas sobre la veracidad del supuesto traslado informado”.

La fiscal delegada afirmó que Delgado, supuestamente les pagó la suma de 800.000 pesos a Hernández y Sequera Delgado para realizar las labores de ocultamiento del automotor.

De hecho, la ruta del vehículo fue reconstruida minuciosamente por la Sijín, pasando por el peaje San Pedro a las 9:56 p. m. del 13 de mayo y retornando a las 11:07 p. m., momento en que se presume abandonaron el cadáver.