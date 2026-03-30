Los médicos de turno de la Clínica Santa Mónica confirmaron en la madrugada de este lunes el deceso de Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años, quien había resultado herido el pasado 21 de marzo en medio del violento tiroteo que dejó inicialmente un saldo de tres personas muertas en el barrio Villa Soledad.

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Hoy, aquella masacre suma cuatro víctimas y un mar de preguntas que hasta el día de hoy siguen sin ser respondidas.

De acuerdo con las primeras versiones, esa noche dos sujetos que se movilizaban en un motocarro atacaron a tiros a un grupo de personas que se encontraba en la terraza de una vivienda del mencionado barrio, logrando impactar a cuatro de los presentes.

Tres de las víctimas murieron de manera inmediata en el lugar del ataque, mientras que la otra quedó gravemente herida y fue auxiliada por los testigos del hecho.

Las autoridades identificaron a los occisos como Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Nicolás Miranda Gutiérrez, de 67 años, y Luis Alberto Romero Hernández, de 68.

Tras el ataque, Buelvas Maceneth fue ingresado de urgencia a la Clínica Santa Mónica, centro médico en el que luchó por su vida durante nueve días hasta este lunes, cuando un especialista certificó su muerte hacia las 2:30 a. m.

Se conoció que el hombre padecía desde hace 10 años una afección en una de sus piernas que le impedía trabajar con normalidad, por lo que se rebuscaba desde su casa, donde se ganaba la vida vendiendo dulces, bolis y chicha.

De este caso la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha reportado capturados, por lo que la masacre sigue bajo investigación.