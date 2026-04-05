Como cualquier aficionado al futbol y esperanzado, en que nuestra selección haga al menos una representación decorosa, a pocos dias del comienzo del Campeonato mundial de futbol, es más lo malo que lo bueno, que se nos ha mostrado, con el equipo que nos representará en esa importante gesta deportiva. S nos salimos de las consideraciones de los grandes sabios del futbol que, a diario especulan a favor y en contra, para irnos a buscar tal vez, las condiciones para ganar de un equipo de futbol, ganas de ganar, actitud para defenderse y atacar. Y lógicamente, tener condiciones físicas y técnicas, para competir. Estas últimas, deben estar alineadas para conformar un equipo que ya tenga unas series de tácticas aprendidas para enfrenta a los demás. Capacidades del contrario y posibilidades de bloquear anual o vencer ante las diferentes técnicas que enfrenten. La Selección Colombia de futbol de mayores, no tiene, como nuestro país, una llegada al desarrollo.

El técnico, no parece haber infundido ninguna forma característica de juego, como la que muestran los buenos equipos, si él sabe, no se las ha podido ingeniar para que lo comprendan. El jugador colombiano es único, y es fácil de asimilar, las buenas recomendaciones, ejemplos tenemos muchos, el actual el Luis Díaz, jugando sus mejores momentos. Con el debido respeto, ya hay jugadores a quienes parece habérseles pasado su mejor momento. Quedándoles, solo rezagos de sus tiempos pasados.

Mi critica fundamental es decirles a estos muchachos, que si no se han dado cuenta lo que representan es mejor que renuncien, a su papel como jugadores incompletos, sin fuerza sin fortaleza, sin técnica, sin ganas, sin actitud y sobre todo sin responsabilidades, con los aficionados a quienes no pueden darle respuesta y al menos, convencernos que están haciendo todo lo posible.

El argentino entrenador, tampoco da una respuesta a los aficionados, acabando de perder los partidos más definitivos de su preparación y dándonos a entender, que la plática gastada se perdió. Que no haya una reflexión ante tremendo fracaso, es lo más lamentable, a tan corto tiempo del inicio del Mundial.

Mi humilde recomendación, el equipo tiene fuerza, tiene buenos jugadores, buen entrenador, pero parece que no se han dado cuenta que tienen que cambiar de actitud por una ganadora, concentración en los partidos y pensar que en un momento como el que vive Colombia, fútbol es un deporte que produce bienestar, pero también malestar y decepción. Al mismo tiempo puede darnos felicidad, por lo tanto, mejora la salud de quienes creemos que lo tenemos todo para jugar bien, como dice el Pibe nos falta verraquera y táctica para enfrentar equipos poderosos de gran tradición. Colombia, si puede como lo ha hecho anteriormente. Preparar cada jugador para que psicológicamente este empoderado con el equipo, hace parte de la preparación total, sin eso no seremos siquiera competitivos.! Animo Colombia que si se puede!