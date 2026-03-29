En medio de los operativos desplegados por la Policía Nacional en el marco de la estrategia ‘Semana Santa Segura’, fue capturado un hombre de 24 años por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Leer también: Asesinan a joven promesa del fútbol en medio de una supuesta riña en El Santuario, Barranquilla

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Santo Domingo, donde uniformados realizaban labores preventivas para contrarrestar el delito.

Durante los controles, el sujeto fue sorprendido en posesión de un arma de fuego tipo revólver, el cual tenía en su interior seis cartuchos percutidos.

De acuerdo con las autoridades, se adelantan verificaciones para establecer si el capturado tendría algún vínculo con un hecho de homicidio registrado en cercanías al lugar donde fue interceptado.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez señaló que este resultado hace parte del compromiso institucional para garantizar la seguridad durante la Semana Santa, resaltando la importancia de los operativos preventivos en la lucha contra la criminalidad.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123, 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523, bajo absoluta reserva.